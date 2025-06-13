Россиян предостерегли от поездок в Иран и Израиль

МИД России обратился к соотечественникам с призывом воздержаться от поездок в Израиль и Иран, пока ситуация не нормализуется. Сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

Дипломаты напомнили об обострении конфликта между двумя странами. Они попросили находящихся в Иране и Израиле россиян по возможности срочно покинуть небезопасные районы, а также проявлять максимальную осторожность: не приближаться к военным объектам, избегать мест с массовым скоплением людей и соблюдать требования местных властей.

Также МИД рекомендовал следить за информацией, публикуемой российскими загранучреждениями, авиакомпаниями и туроператорами.

После атаки израильской армии по ядерным объекта Ирана в исламской республике ограничили интернет.

Несмотря на ночную атаку, в Тегеране сохраняется спокойная обстановка. По данным «Известий», гиды продолжают проводить экскурсии для гостей города.