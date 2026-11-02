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    В Татрах турист подрался с оленем после попытки погладить животное

    Турист в польских Татрах вступил в потасовку с оленем после попытки приблизиться к животному. Видео инцидента опубликовала пресс-служба администрации Татранского национального парка.

    На записи видно, как мужчина хватает дикого оленя за рога, после чего начинает бороться с ним и бить рукой. Конфликт продолжался некоторое время, пока человек и животное не разошлись.

    В дирекции парка возмутились поведением отдыхающих и напомнили, что дикие животные не предназначены для развлечения и фотографирования. Там подчеркнули: попытки приблизиться к оленю опасны и для людей, и для самого зверя.

    Посетителей призвали не кормить животных, не пытаться их гладить и соблюдать дистанцию. В администрации предупредили, что из-за постоянного беспокойства люди могут погубить оленя, и попросили оставить его в покое.

    Ранее бобр напал на мальчика в США.

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