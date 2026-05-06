Бобр напал на восьмилетнего мальчика в США

ЧП произошло на рыбалке у озера в местном парке. Животное выплыло на берег и накинулось на мальчика. Ребенок стал бежать, но оступился и упал. Бобр вцепился ему в бедро, когда на помощь прибыли взрослые. В итоге мальчика отвезли в больницу.

По данным полицейских, предположительно, тот же бобр до этого уже нападал на людей. Его поймали и отправили на экспертизу.

Ранее разъяренный слон в индийском штате Керала набросился на машину и насмерть затоптал водителя. Животное доставили в индуистский храм Махавишну для обряда благословения. Зверь сорвался с цепи, хоботом пробил стоявший автомобиль, перевернул его и вонзил клыки в дверь. Потом слон на протяжении двух часов все крушил, а также растерзал 40-летнего водителя.