Охлобыстин назвал средним новый фильм о Майкле Джексоне

Актер Иван Охлобыстин усомнился в обвинениях певца Майкла Джексона в педофилии и дал оценку новой экранизации биографии легенды. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru .

Обсуждая байопик, Охлобыстин отметил, что считает картину о певце средней. Он объяснил, что увидел в фильме лишь начало истории и сравнил его с американской версией «Отцов и детей».

Актер добавил, что является поклонником таланта музыканта и не верит никаким обвинениям в его адрес.

«Майкл Джексон очень мне нравится, я не верю, что он был педофил, вот эта вся ересь, это травмированная душа гения», — отметил артист.

Ранее аукционный дом Julien’s Auctions анонсировал торги в Дубае, на которые выставят красно-черную куртку исполнителя из клипа «Thriller». Вещь 1983 года стала центральным лотом аукциона «Майкл Джексон: модное наследие».