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    Охлобыстин назвал средним новый фильм о Майкле Джексоне

    Фото: РИА «Новости»

    Актер Иван Охлобыстин усомнился в обвинениях певца Майкла Джексона в педофилии и дал оценку новой экранизации биографии легенды. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

    Обсуждая байопик, Охлобыстин отметил, что считает картину о певце средней. Он объяснил, что увидел в фильме лишь начало истории и сравнил его с американской версией «Отцов и детей».

    Актер добавил, что является поклонником таланта музыканта и не верит никаким обвинениям в его адрес.

    «Майкл Джексон очень мне нравится, я не верю, что он был педофил, вот эта вся ересь, это травмированная душа гения», — отметил артист.

    Ранее аукционный дом Julien’s Auctions анонсировал торги в Дубае, на которые выставят красно-черную куртку исполнителя из клипа «Thriller». Вещь 1983 года стала центральным лотом аукциона «Майкл Джексон: модное наследие».