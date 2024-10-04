Полиция Петербурга задержала двух человек по подозрению в похищении и вымогательстве

В Петербурге полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в похищении, вымогательстве и насилии. Об этом написал «Патрульный Петербурга».
Вечером 1 октября на Шлиссельбургском проспекте четверо неизвестных напали на 38-летнего петербуржца, силой затащили его в машину и удерживали около часа. Они заставили его записать на видео признание в изначиловании, а после затребовали от него 300 тысяч рублей.
На утро следующего дня полицейские, узнав о случившемся, задержали двух подозреваемых — 26-летнюю девушку и 25-летнего парня. Заведено уголовное дело.
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