Отец продал 15-летнего сына пастору-педофилу
Bild: в Германии 64-летний пастор насиловал подростка и платил за это его отцу
В Германии под суд отправили 64-летнего пастора по обвинению в сексуальном насилии над 15-летним подростком. Об этом сообщило издание Bild.
По информации источника, мужчина при содействии отца несовершеннолетнего неоднократно совершал насильственные действия.
Родитель продал сына священнику за 2,8 тысячи евро. Первая встреча жертвы с обвиняемым произошла в марте 2022 года в Гамбурге. Затем священник надругался над подростком на парковке, заплатив ему 500 евро. Третий эпизод насилия произошел в отеле за две тысячи евро.
Обвиняемый отказался от показаний по существу дела. Отца жертвы раньше приговаривали к условному сроку за принуждение сына к занятиям проституцией.
Ранее в британском Бристоле работника детского сада приговорили к 30 годам лишения свободы за сексуальное насилие над мальчиками-воспитанниками.