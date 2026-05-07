Отец продал 15-летнего сына пастору-педофилу

Bild: в Германии 64-летний пастор насиловал подростка и платил за это его отцу

В Германии под суд отправили 64-летнего пастора по обвинению в сексуальном насилии над 15-летним подростком. Об этом сообщило издание Bild .

По информации источника, мужчина при содействии отца несовершеннолетнего неоднократно совершал насильственные действия.

Родитель продал сына священнику за 2,8 тысячи евро. Первая встреча жертвы с обвиняемым произошла в марте 2022 года в Гамбурге. Затем священник надругался над подростком на парковке, заплатив ему 500 евро. Третий эпизод насилия произошел в отеле за две тысячи евро.

Обвиняемый отказался от показаний по существу дела. Отца жертвы раньше приговаривали к условному сроку за принуждение сына к занятиям проституцией.

