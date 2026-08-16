В Таджикистане задержали 10 подозреваемых в умышленном заражении людей ВИЧ

В столице Таджикистана силовики с начала года задержали 10 человек по подозрению в умышленном заражении других людей ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по городу Душанбе.

В милиции отметили, что ВИЧ-инфицированные умышленно вступали в интимные отношениями с другими гражданами. Только в этом году в Душанбе силовики задержали 10 человек, подозреваемых в совершении этого преступления.

«В ходе проверки установлено, что вышеуказанные лица заразили данной инфекцией более 60 человек», — уточнили в ведомстве.

По данным милиции, одна 25-летняя женщина вступала в интимные отношения более чем с 20 молодыми людьми. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела, все материалы уже направили в суд для рассмотрения. Если вину задержанных докажут, то им может грозить от трех до 10 лет лишения свободы.

Ранее в ООН предупредили, что к 2030 году ВИЧ могут заразиться еще более трех миллионов человек.