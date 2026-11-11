Представитель ЛДПР Крастелев призвал продавцов экзотических животных не скрывать риски

Спонтанная покупка экзотических питомцев приводит к проблемам, а продавцы обязаны предупреждать обо всех рисках их содержания. Об этом координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев заявил сайту RuNews24.ru .

По его словам, сложности возникают, когда енота или змею заводят под впечатлением от красивых видеороликов, не зная реальных потребностей взрослой особи. Крастелев подчеркнул, что увлечение экзотикой не должно нести угрозу соседям и создавать мучительные условия самому зверю.

Он напомнил, что в России действует перечень запрещенных к содержанию видов, поэтому статус животного необходимо проверять до покупки. Владельцу также важно заранее решить вопросы ухода, ветеринарной помощи и защиты от побега. Продавцам же недопустимо утаивать особенности поведения и будущие размеры особей.