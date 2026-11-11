Представитель ЛДПР Крастелев призвал продавцов экзотических животных не скрывать риски
Спонтанная покупка экзотических питомцев приводит к проблемам, а продавцы обязаны предупреждать обо всех рисках их содержания. Об этом координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев заявил сайту RuNews24.ru.
По его словам, сложности возникают, когда енота или змею заводят под впечатлением от красивых видеороликов, не зная реальных потребностей взрослой особи. Крастелев подчеркнул, что увлечение экзотикой не должно нести угрозу соседям и создавать мучительные условия самому зверю.
Он напомнил, что в России действует перечень запрещенных к содержанию видов, поэтому статус животного необходимо проверять до покупки. Владельцу также важно заранее решить вопросы ухода, ветеринарной помощи и защиты от побега. Продавцам же недопустимо утаивать особенности поведения и будущие размеры особей.