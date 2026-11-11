Зоозащитница Кузьмичева призвала не давать птицам зимой хлеб и остатки еды

Зимой птицам нельзя давать хлеб и остатки еды со стола — это может быть смертельно опасно. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказала зоозащитница, член управляющего совета Фонда защиты городских животных Ксения Кузьмичева.

По ее словам, с приходом холодов жители городов часто угощают пернатых, не зная, что привычные продукты могут навредить, пишет «Петроград».

В число запрещенных продуктов входят испорченная, соленая, жареная и сладкая пища, а также любые объедки. Особую угрозу представляет хлеб: несмотря на популярность, он почти не несет пользы и при регулярном употреблении может привести к болезням и гибели птиц. Универсальным и безопасным вариантом остаются нежареные и несоленые семена подсолнечника.

Подкормка особенно важна в сильные морозы и снегопады, когда птицам трудно добывать еду самостоятельно. При этом необходимо следить за чистотой кормушек, убирать помет и не допускать, чтобы корм намокал.