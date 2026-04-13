В США заявили о вероятности новых ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность возобновления ограниченных ударов по Ирану в дополнение к ранее объявленной блокаде Ормузского пролива. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации журналистов, американская администрация обсудит дополнительные меры давления на Тегеран на фоне отсутствия прогресса в переговорном процессе. По словам официальных лиц, знакомых с ситуацией, Трамп мог бы возобновить полномасштабные бомбардировки, но это менее вероятно, учитывая его нежелание затягивать военные конфликты.

«Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде США Ормузского пролива как способа преодолеть тупик в мирных переговорах», — говорится в публикации.

Иран и США несколько дней назад начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп объявил о двухнедельном перемирии. Однако уже утром 12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли достичь соглашения. Однако представители обоих делегаций не исключили дальнейшие контакты. Очередной раунд диалога может пройти уже в ближайшие дни.