Новые переговоры между Ираном и США могут пройти в ближайшие дни

WSJ: второй раунд переговоров между США и Ираном пройдут в ближайшие дни

Вопреки публичным заявлениям США и Ирана после переговоров в Пакистане обе стороны остались открыты к продолжению диалога. Новая встреча может состояться в ближайшие дни, сообщила газета The Wall Street Journal .

Кроме того, региональные власти ведут переговоры с Белым домом по вопросу продления двухнедельного перемирия. О перспективе сделки не сообщается.

Ранее США объявили о планах начать морскую блокаду Ирана 13 апреля. Ограничение судоходства через Ормузский пролив не поддержала Великобритания, отказавшаяся помочь США.