Переговоры США и Ирана официально начались

Трамп сообщил, что переговоры США и Ирана в Исламабаде официально начались

Делегации США и Ирана начали переговоры в Исламабаде. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, его слова привело издание NewsNation .

«Спросили, начались ли переговоры официально, он ответил утвердительно», — отметил источник.

Глава Белого дома добавил, что в скором времени станет известно, откровенен ли Иран на переговорах.

«Я дам знать очень скоро. Это не займет много времени», — заключил Трамп.

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Иране сообщало, что Штаты якобы дали согласие на разморозку заблокированных активов Ирана в Катаре и других стран. Официально в Белом доме эти слухи пока не комментировали.

Трамп отмечал, что в ближайшие сутки станет известен общий результат переговоров с Ираном. Он пригрозил, что США начнут новые атаки, если добиться сделки не удастся.