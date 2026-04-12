Делегация США не достигла сделки с Ираном

Вэнс: США сделали Ирану наилучшее предложение, но Тегеран его не принял

Американская делегация не достигла сделки с Ираном и возвращается на родину. Об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам переговоров в Исламабаде, сообщило РИА «Новости» .

Вэнс отметил, что иранские делегаты не приняли условия, предложенного США соглашения. При том, что американская делегация четко обозначила красные линии в ходе консультаций, проявив гибкость.

«Мы предельно ясно обозначили, где проходят наши красные линии, по каким вопросам мы готовы пойти им навстречу, а по каким — нет, и сделали это максимально ясно, насколько это возможно, однако они решили не принимать наши условия», — сказал политик.

Вэнс заявил, что они сделали Ирану наилучшее и окончательное предложение на переговорах. Он добавил, что это для Тегерана хуже, что на встрече так и не заключили соглашение.

Ранее в Иране назвали условие для открытия судоходства в Ормузском проливе.