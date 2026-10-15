В США тренеру дали максимальный срок за производство детской порнографии

NYP: в США тренера посадили на 90 лет за производство детской порнографии

Тренера по гимнастике Шона Гарднера признали виновным в производстве детской порнографии и приговорили к 90 годам тюрьмы. Об этом сообщила газета The New York Post .

Приговор, который выдала окружной судья Кристи Джонсон, оказался максимально суровым.

В 2017 году Гарднер установил скрытую камеру в туалете гимнастической студии. За полгода ему удалось заснять не менее 10 обнаженных несовершеннолетних воспитанниц во время переодевания.

Тогда же бывшие ученицы тренера рассказывали, что он ведет себя неподобающе.

Спустя пять лет одна из девушек подала заявление о сексуальном насилии со стороны Гарднера. На его компьютерах нашли те самые съемки из туалета, сделанные в 2017 году.

Ранее в Москве суд приговорил учителя танцев к пожизненному сроку за педофилию. Мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.