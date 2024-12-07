В США раскрыли план сирийских боевиков

Трамп: боевики в Сирии планируют наступление на Дамаск для свержения Асада

Боевики задумали свергнуть президента Сирии Башара Асада. Для этого они захватили несколько городов и приблизились к Дамаску, сообщил избранный американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, последние операции сирийской оппозиции тщательно скоординированы. Трамп заявил, что боевики пошли на беспрецедентный шаг и полностью захватили города, чтобы избавиться от президента.

«Сейчас находятся на окраинах Дамаска, очевидно, готовясь к очень крупному шагу по устранению Асада», — сказал он.

Трамп назвал ситуацию в Сирии бардаком. Однако он призвал США не вмешиваться.

Антиправительственные группировки захватили провинцию Идлиб, часть Алеппо, города Телль-Биса и Эр-Растан к северу от Хомса, а также Пальмиру. Власти Египта и Иордании призвали Асада покинуть страну, однако канцелярия президента не подтвердила его отъезд.