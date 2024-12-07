Египет и Иордания призвали Асада покинуть Сирию и организовать временный совет с оппозицией

Власти Иордании и Египта призвали президента Сирии Башара Асада покинуть страну и создать временный совет совместно с представителями оппозиции. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

«Египетские и иорданские официальные лица призвали Асада покинуть страну и сформировать временный совет, в который войдет оппозиция», — указали в статье.

Посольство Иордании в США опровергло эту информацию.

По данным издания, сирийские повстанцы приблизились к Хомсу, они взяли под контроль города Телль-Биса и Эр-Растан. Дамаск также потерял управление городом Дейр-эз-Зор на востоке страны.

Ранее курдские боевики полностью захватили Алеппо, 5 декабря в провинции Хама начались ожесточенные бои сирийских военных с антиправительственными группировками.