Повстанцы захватили Идлиб

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии перешла под контроль повстанцев. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Два источника среди повстанцев сообщили, что они также захватили город Марат-эн-Нуман в провинции Идлиб», — уточнили авторы материала.

По их данным, под контролем повстанцев также находится значительная часть провинции Алеппо. Военное командовании Сирии сообщило о передислокации, цель которой — укрепление линий обороны.

Представители армии также заявили о больших потерях в рядах военнослужащих во время боев с террористами. Несколько солдат получили ранения.