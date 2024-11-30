Повстанцы захватили Идлиб

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии перешла под контроль повстанцев. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Два источника среди повстанцев сообщили, что они также захватили город Марат-эн-Нуман в провинции Идлиб», — уточнили авторы материала.
По их данным, под контролем повстанцев также находится значительная часть провинции Алеппо. Военное командовании Сирии сообщило о передислокации, цель которой — укрепление линий обороны.
Представители армии также заявили о больших потерях в рядах военнослужащих во время боев с террористами. Несколько солдат получили ранения.
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