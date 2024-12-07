Байден уведомил конгресс США о двух приказах в ноябре об ударах по объектам КСИР

Президент США Джо Байден направил в обе палаты конгресса письмо, в котором уведомил, что в ноябре дважды отдавал приказ о нанесении ударов по объектам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на территории Сирии. Документ опубликовали на официальном сайте Белого дома.

«Я приказал Вооруженным силам США нанести точечные удары 11 и 26 ноября 2024 года по объектам в Сирии, которые Корпус стражей Исламской революции (КСИР) <…> использовал в качестве штабов, пунктов управления, хранилищ оружия», — сообщил американский лидер.

Байден уточнил, что эти удары последовали за нападением на американских военнослужащих и объекты США в Сирии.

Власти Сирии утратили контроль над городом Дейр-эз-Зор на востоке страны, его захватил возглавляемый курдскими боевиками альянс, известный как «Сирийские демократические силы». Это уже третий город, захваченный террористами на этой неделе.