Президент США Дональд Трамп не простит насмешек в свой адрес в письме главы Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину. Такое мнение высказал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале .

«Черт возьми, если ты думаешь, что это сойдет тебе с рук, то спешу разочаровать. Трамп не забудет этот выпад в свою сторону. Не стоило высмеивать помощь США», — сказал он.

По словам Дэвиса, Путин во время пленарного заседания ПМЭФ-2026 не просто так отметил роль американского лидера в урегулировании конфликта на Украине. Он поблагодарил главу Белого дома за обучение Зеленского манерам.

Бывший военный посоветовал президенту Украины сдаться, пока есть возможность, так как после такого выпада США больше не будут спонсировать ракеты для ВСУ.

Российский лидер также отметил наличие хамских элементов в письме Зеленского и назвал это попыткой сорвать переговоры.