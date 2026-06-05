Путин поблагодарил Трампа за влияние на манеры Зеленского

Президент Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за влияние на манеры главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом российский лидер сказал на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

По его словам, весь мир наблюдал, как глава Соединенных Штатов занимался воспитанием Зеленского и обращал внимание на дресс-код.

«Ну и что касается манер, в целом, хочу поблагодарить Дональда [Трампа] за эту работу. Она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать», — подчеркнул президент России.

Ранее стало известно, что Путин призвал Зеленского не узурпировать власть и не бояться пойти на выборы.