Британские журналисты сравнили Польшу с «банановой республикой»

Полиция задержала участников протеста у Конституционного суда Польши, после чего журнал Spectator сравнил страну с «банановой республикой». Издание раскритиковало действия правоохранителей и заявило, что они подорвали легитимность польских институтов власти.

«Все, чего помогли достичь действия полиции, это выставить Польшу в качестве банановой республики. Всяческая легитимность польских национальных институтов управлять без использования силы, судя по всему, исчезла», — отметили обозреватели.

Противостояние обострилось после того, как правительство Дональда Туска попыталось отстранить председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек потребовал снять с судей неприкосновенность и привлечь их к ответственности. Он направил в трибунал представление на 224 страницах и 50 томов материалов дела, где судей обвинили в препятствовании правосудию и превышении полномочий.

Затем судья Корвин-Пиотровская объявила о приостановке полномочий Свенчковского и Соханьского. Аккаунт Конституционного суда в соцсети X сообщил о силовом захвате страницы и заявил, что Свенчковский оставался легитимным председателем, а Корвин-Пиотровская не имела права принимать такое решение.

Протестующие окружили здание суда, а некоторые попытались пройти через заграждения. После задержаний полиция Корвин-Пиотровская заявила об угрозе жизни судей. Президент Кароль Навроцкий досрочно прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву. Лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее очередным этапом государственного переворота.