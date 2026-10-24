Арестованный в Индии танкер с российскими моряками отбуксировали к берегу

Арестованный в Индии танкер Unity с 23 моряками на борту отбуксировали ближе к берегу из-за приближающегося шторма. Об этом РИА «Новости» сообщила родственница одного из членов экипажа.

По ее словам, из-за тумана берег пока не виден, поэтому точное расстояние до него неизвестно.

Судно остается в аварийном состоянии: на танкере сломан двигатель. Большинство членов экипажа — граждане России.

Unity под флагом Камеруна арестовали в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед индийским поставщиком топлива. С тех пор танкер находился на якоре у порта Парадип.

Летом родственники моряков сообщали о нехватке продовольствия. По их данным, в июне людям приходилось питаться четырьмя картофелинами в день. С конца июля страховая компания начала пополнять запасы еды, однако поставки неоднократно задерживались.

В начале октября суд обязал индийскую сторону срочно организовать репатриацию экипажа.