Ким Чен Ын посетил испытания нового танка КНДР
Научно-исследовательский институт бронетанковых вооружений Академии национальной обороны Северной Кореи провел испытания нового танка. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал его уникальным, сообщило ЦТАК.
Он лично наблюдал за испытаниями по оценке боеспособности танка и остался доволен увиденным. Ким Чен Ын заявил, что разработчики продемонстрировали, насколько новый основной боевой танк превзошел зарубежную технику.
На полигоне проверили функциональность системы перехвата почти всех существующих противотанковых средств с разных направлений. Эффективность защитной системы подтвердилась на 100%.
«Еще раз подтвердилось, что у нас, уже заявивших, нет места сомнениям в том, что в мире нет танка, сравнимого с этим», — сказал лидер КНДР.
Ранее США включили КНДР в топ-5 стран, представляющих угрозу национальной безопасности. В список вошли также Пакистан и Китай.