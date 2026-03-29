Ким Чен Ын посетил испытания нового танка КНДР

Он лично наблюдал за испытаниями по оценке боеспособности танка и остался доволен увиденным. Ким Чен Ын заявил, что разработчики продемонстрировали, насколько новый основной боевой танк превзошел зарубежную технику.

На полигоне проверили функциональность системы перехвата почти всех существующих противотанковых средств с разных направлений. Эффективность защитной системы подтвердилась на 100%.

«Еще раз подтвердилось, что у нас, уже заявивших, нет места сомнениям в том, что в мире нет танка, сравнимого с этим», — сказал лидер КНДР.

Ранее США включили КНДР в топ-5 стран, представляющих угрозу национальной безопасности. В список вошли также Пакистан и Китай.