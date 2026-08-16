Ким Чен Ын напомнил о роли Красной армии в освобождении КНДР от оккупации
Лидер КНДР Ким Чен Ын ответил Путину на поздравительную телеграмму
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину в честь 81-й годовщины освобождения страны от японских оккупантов подчеркнул вклад, который внесла в это историческое событие Красная армия. Слова севернокорейского лидера привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«В священной истории освобождения родины нашего народа, который преградил течение истории порабощенной страны, запечатлены яркие подвиги солдат Красной армии, которые доблестно сражались в священной борьбе против совместных врагов», — отметил Ким Чен Ын.
Глава КНДР заявило, что гордится отношениями с Россией, которые «непрерывно продолжали историю совместной борьбы за справедливость и драгоценную традицию дружбы». Он выразил уверенность, что российская армия под руководством Путина продолжит защищать суверенитет и территориальную целостность страны.
Ранее Путин поздравил лидера Северной Кореи с национальным праздником — Днем освобождения. По словам российского президента, праздник стал символом стойкости и мужества корейских военных, которые боролись за освобождение страны от гнета Японии.