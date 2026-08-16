Ким Чен Ын напомнил о роли Красной армии в освобождении КНДР от оккупации

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину в честь 81-й годовщины освобождения страны от японских оккупантов подчеркнул вклад, который внесла в это историческое событие Красная армия. Слова севернокорейского лидера привело Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

«В священной истории освобождения родины нашего народа, который преградил течение истории порабощенной страны, запечатлены яркие подвиги солдат Красной армии, которые доблестно сражались в священной борьбе против совместных врагов», — отметил Ким Чен Ын.

Глава КНДР заявило, что гордится отношениями с Россией, которые «непрерывно продолжали историю совместной борьбы за справедливость и драгоценную традицию дружбы». Он выразил уверенность, что российская армия под руководством Путина продолжит защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

Ранее Путин поздравил лидера Северной Кореи с национальным праздником — Днем освобождения. По словам российского президента, праздник стал символом стойкости и мужества корейских военных, которые боролись за освобождение страны от гнета Японии.