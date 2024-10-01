«В полную силу». Представитель ЦАХАЛ высказался о предстоящей атаке Израиля по Ближнему Востоку

ЦАХАЛ в ближайшие часы продолжит осуществлять мощные атаки по всему Ближнему Востоку. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, его слова передало издание The Times of Israel .

«ВВС Израиля продолжают действовать в полную силу и сегодня вечером также продолжат мощно атаковать на Ближнем Востоке, как это происходило в течение последнего года», — заявил он.

Хагари отметил, что израильские силы ПВО и США «сработали эффективно» и отразили иранскую атаку.

Ранее ЦАХАЛ пообещал нанести мощные удары по Ближнему Востоку этой ночью. Это произошло после того, как Иран пустил в сторону еврейского государства около 500 ракет. Местные силы ПВО сбивали ракеты, но без попаданий не обошлось. Один из снарядов упал на израильскую школу.