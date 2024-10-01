В Сети появилось видео с попаданием иранской ракеты в израильскую школу

Иранская ракета попала по израильской школе. Видео с последствиями попадания снаряда опубликовал Канал министерства иностранных дел Израиля на русском языке.

На кадрах видно, что на месте ЧП лежит большое количество обломков. Забор перед зданием искривился от удара. Во второй части видео оператор подошел ближе к учреждению. Окна в школе выбило, вокруг них лежат обломки здания, фрагменты стен разлетелись по всему периметру. На фоне слышно сигнал, похожий на воздушную тревогу.

Ранее стало известно, что Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Иранские боевики пустили в сторону еврейского государства около 500 снарядов. Система ПВО сбивает ракеты, однако несколько попаданий все равно зафиксировали, в том числе в крупных городах.