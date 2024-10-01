Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю

Около 500 ракет выпустили иранские военные по территории Израиля, сообщила газета The Jerusalem Post. Системы ПВО сбивают снаряды, однако власти уже зафиксировали несколько попаданий в крупных городах, включая Тель-Авив.
Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о готовности израильских военных к ответу на любые иранские атаки. Попадания ракетами отметили в Тель-Авиве, Набатиме, Хоре, Беэр-Шеве и Ришон-ле-Ционе.
Аэропорт Бен-Гурион приостановил работу. Находящиеся в воздухе самолеты развернулись и отправятся на резервные аэродромы.
Ракетной атаке предшествовало нападение вооруженных мужчин на жителей Тель-Авива. Двое автоматчиков открыли огонь на городских улицах. Израильские спецслужбы ликвидировали террористов.
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