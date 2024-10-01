ЦАХАЛ пообещал нанести мощные удары по Ближнему Востоку предстоящей ночью

12-й канал: ЦАХАЛ анонсировал мощные удары по всему Ближнему Востоку этой ночью

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) анонсировал мощные ракетные удары по Ближнему востоку предстоящей ночью. Об этом сообщил израильский 12-й канал .

«Сегодня ночью ЦАХАЛ нанесет мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку», — передали журналисты слова военных.

Ранее Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Около 500 ракет выпустили в сторону еврейского государства. Местные силы противовоздушной обороны сбивают снаряды, однако попаданий избежать не удалось. Несколько падений зафиксировали в крупных городах страны. В сети появилось видео с последствиями попадания иранской ракеты на израильскую школу.