ЦАХАЛ пообещал нанести мощные удары по Ближнему Востоку предстоящей ночью

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) анонсировал мощные ракетные удары по Ближнему востоку предстоящей ночью. Об этом сообщил израильский 12-й канал.
«Сегодня ночью ЦАХАЛ нанесет мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку», — передали журналисты слова военных.
Ранее Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Около 500 ракет выпустили в сторону еврейского государства. Местные силы противовоздушной обороны сбивают снаряды, однако попаданий избежать не удалось. Несколько падений зафиксировали в крупных городах страны. В сети появилось видео с последствиями попадания иранской ракеты на израильскую школу.
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