В Пакистане при обрушении школьной крыши погиб 21 человек

При обрушении крыши частной школы в пакистанском Пешаваре погиб 21 человек — 20 детей и одна учительница. Об этом сообщило издание Express Tribune со ссылкой на представителя больницы Lady Reading Hospital Мухаммада Асима.

Более 30 человек получили травмы, их госпитализировали. В медучреждении объявили чрезвычайное положение, пострадавшим оказывают помощь — некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Спасательная операция по поиску людей, которые оказались под завалами, продолжается. Число погибших еще может измениться.

Недавно в Пакистане погибли четыре человека при сходе поезда с путей. Троих пострадавших отправили на амбулаторное лечение, 38 — в стационар. Среди них — не менее 13 несовершеннолетних.