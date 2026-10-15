360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Пакистане при обрушении школьной крыши погиб 21 человек

    Фото: 360.ru

    При обрушении крыши частной школы в пакистанском Пешаваре погиб 21 человек — 20 детей и одна учительница. Об этом сообщило издание Express Tribune со ссылкой на представителя больницы Lady Reading Hospital Мухаммада Асима.

    Более 30 человек получили травмы, их госпитализировали. В медучреждении объявили чрезвычайное положение, пострадавшим оказывают помощь — некоторые из них находятся в критическом состоянии.

    Спасательная операция по поиску людей, которые оказались под завалами, продолжается. Число погибших еще может измениться.

    Недавно в Пакистане погибли четыре человека при сходе поезда с путей. Троих пострадавших отправили на амбулаторное лечение, 38 — в стационар. Среди них — не менее 13 несовершеннолетних.

    Читайте также

    Жертвами взрыва у КПП в Пакистане стали 11 человек

    PPI

    В Пакистане при взрыве у мечети погибли не менее 16 человек

    Ahmad Kamal/XinHua

    Террорист-смертник устроил взрыв у отдела полиции в Пакистане

    Danish Showkat/Keystone Press Agency

    Жертвами взрыва у КПП в Пакистане стали 11 человек

    PPI

    В Пакистане при взрыве у мечети погибли не менее 16 человек

    Ahmad Kamal/XinHua

    Террорист-смертник устроил взрыв у отдела полиции в Пакистане

    Danish Showkat/Keystone Press Agency