Террорист-смертник устроил взрыв у отдела полиции в Пакистане

При взрыве в отделе полиции округа Сват в Пакистане погибли 14 человек

Террорист подорвался при входе в полицейский участок в пакистанском городе Кабал. Погибли 14 человек, включая правоохранителей. Об этом пресс-секретарь полиции округа Сват Насир Икбал Карими сообщил изданию Dawn .

Он подтвердил информацию СМИ о том, что при взрыве в Кабале пострадали 22 человека. Погибли 14 человек, в том числе восемь полицейских.

Взрыв прогремел у входа в полицейский участок в тот момент, когда сотни человек участвовали в демонстрации против волны терроризма в округе Сват на расположенной неподалеку площади Кабал Чоук. Террорист активировал бомбу после того, как правоохранители попытались остановить и обыскать его.

«Силы безопасности оцепили район, ведется расследование для сбора дополнительных доказательств», — сообщил начальник окружной полиции Умар Хан.

Другой крупный теракт произошел в Пакистане в мае на железной дороге в городе Кветта. Почти 50 человек погибли.