NYP: в Нью-Йорке случались стычки между сторонниками Израиля и Палестины

В Бруклине во время протеста против продажи недвижимости на Западном берегу случились столкновения между сторонниками Израиля и Палестины. Об этом сообщило издание New York Post .

ЧП случилось в кошерном ресторане вечером.

«Антиизраильские активисты вступили в ожесточенное столкновение со сторонниками Израиля во время акции протеста, приуроченной к мероприятию по продаже недвижимости», — заявили журналисты.

Издание опубликовало кадры с места событий. На них видно, что участники протеста вступают в стычки со стражами порядка. Некоторых людей задержали полицейские.

Пропалестинская организация Pal-Awda посчитала, что израильское агентство недвижимости CapitIL провело в Нью-Йорке мероприятие, посвященное продаже участков на территории Западного берега, статус которого является предметом споров. Представитель компании в беседе с Jewish News Syndicate опроверг эту информацию.

Ранее в ООН жестко осадили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, поддержавшую атаку на Иран.