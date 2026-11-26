В Нью-Йорке произошли стычки между сторонниками Израиля и Палестины
NYP: в Нью-Йорке случались стычки между сторонниками Израиля и Палестины
В Бруклине во время протеста против продажи недвижимости на Западном берегу случились столкновения между сторонниками Израиля и Палестины. Об этом сообщило издание New York Post.
ЧП случилось в кошерном ресторане вечером.
«Антиизраильские активисты вступили в ожесточенное столкновение со сторонниками Израиля во время акции протеста, приуроченной к мероприятию по продаже недвижимости», — заявили журналисты.
Издание опубликовало кадры с места событий. На них видно, что участники протеста вступают в стычки со стражами порядка. Некоторых людей задержали полицейские.
Пропалестинская организация Pal-Awda посчитала, что израильское агентство недвижимости CapitIL провело в Нью-Йорке мероприятие, посвященное продаже участков на территории Западного берега, статус которого является предметом споров. Представитель компании в беседе с Jewish News Syndicate опроверг эту информацию.
Ранее в ООН жестко осадили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, поддержавшую атаку на Иран.