«Войти в Израиль»: кто приписал Эрдогану захватнические планы?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы пригрозил начать военные действия против Израиля — новости об этом распространили иностранные и российские СМИ. В публикациях отмечали, что турецкий лидер ставит перед собой цель остановить возможное принудительное переселение палестинцев. Позже выяснилось, что ничего такого Эрдоган не говорил, но возможные планы израильтян Анкару действительно волнуют. Есть ли на это причины и насколько высок риск новой эскалации, разбирался 360.ru.

Что Эрдоган говорил про Израиль и когда Издание Kocaeli Kent Gazetesi привело «замечательное заявление» Эрдогана, в котором он будто бы допустил, что Турция могла бы «войти в Израиль». «Так же, как мы вошли в Карабах, мы можем сделать то же самое с Израилем, как вошли в Ливию. Нет причин, почему мы не должны этого делать. Нам просто нужно быть достаточно сильными, чтобы предпринять эти шаги», — указали в цитате. Ее более расширенную версию дала The Jerusalem Post, упомянув слова о вынужденно покинувших дома 1,2 миллиона ливанцев и призыв помешать сделать то же самое с Палестиной. Крайне резко на это отреагировал министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху: в соцсети X он назвал Эрдогана «диктатором-мегаломаньяком с империалистическими амбициями» и пообещал, что предложит израильскому правительству полностью разорвать дипотношения с Турцией.

Что интересно, ничего подобного Эрдоган в последнее время не заявлял. С опровержением уже выступил Центр по борьбе с дезинформации управления по связям с общественностью администрации президента Турции: там назвали подобные материалы манипуляцией и дезинформацией. «Эти утверждения не отражают фактов и представляют собой нарративы, направленные на подрыв региональной стабильности», — обратили внимание в Центре. В документе, который поступил в распоряжение РИА «Новости», также указали, что подобный контент нельзя воспринимать всерьез, а все материалы на эту тематику — очередной пример «черной пропаганды». Кадры, которые в том числе послужили основой для статей и спровоцировали скандал, старые: например, цитату Эрдогана о том, что любая атака на Иран и Ливан будет равноценна агрессии против Турции, выдернули чуть ли не из прошлогодней видеозаписи.

Из-за чего возможен конфликт между Турцией и Израилем Опасения — не угрозы! — насчет ближайших планов Израиля высказал только глава МИД Турции Хакан Фидан, отвечая на вопросы журналистов в рамках круглого стола агентства Anadolu. Дипломат подчеркнул, что страна «не сможет жить без врагов»: в Анкаре, по его словам, допускают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявит Турцию новым противником. Министр сравнил действия израильтян в Ливане с тем, что происходило в Газе, и не стал исключать, что ситуация перерастет в более широкий региональный конфликт. Политолог Данила Гуреев в беседе с 360.ru счел вероятность прямого противостояния Турции и Израиля невысокой, хотя у Анкары и есть определенные амбиции и желание вернуться к идее сверхдержавы — какой страна была во времена Османской империи. «У Турции на это есть возможности. Демографическое положение стало сильно лучше. <…> И перспективы вполне себе реалистичны», — сказал он.

О попытках Эрдогана создать новую Османскую империю заявил и директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников. По его словам, Турции нужен внешний враг, чтобы сплотить людей — и сейчас это Израиль. Вероятность прямых военных действий между двумя странами собеседник 360.ru исключил. «Полноценной войны не будет, но напряженность может нарастать. Да, это будет напряженность в Средиземном море, остановка одних конвоев, попытки провести другие», — сказал специалист. Гуреев добавил, что вероятная эскалация конфликта приведет к большой войне на Ближнем Востоке и разрыву отношений между европейскими государствами, США и самой Турцией.