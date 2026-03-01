В ООН жестко осадили фон дер Ляйен, поддержавшую атаку на Иран

Спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе обрушилась на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая поддержала удары США и Израиля по Ирану. В соцсети X она призвала европейцев оценить ту, кто подписывается от их имени.

«Какие события развиваются? Агрессия США и Израиля? Массовые убийства десятков мирных жителей? Опасность ответных действий Ирана?» — задалась вопросом Альбанезе.

Фон дер Ляйен говорила о ядерной безопасности и при этом она поддерживает политику, ставящую под угрозу жизни миллионов людей. Такое поведение еврочиновницы далеко от лидерства, а скорее является эскалацией.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил американо-израильское нападение на Иран, призвав все стороны вернуться за стол переговоров. Если это не будет сделано, то велик риск, что боевые действия перерастут в региональный конфликт.