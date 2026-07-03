Неделя скорби вместо дня: почему Иран изменил многовековую традицию похорон ради Али Хаменеи

Многодневная церемония прощания и похорон с верховным лидером Ирана Али Хаменеи началась в тегеранском молельном комплексе Мосалла 3 июля. Необычно долгий срок между его гибелью и погребением вызвал множество вопросов о нарушении исламской традиции, а сама церемония уже стала крупнейшим событием Ближнего Востока. Почему власти Исламской Республики так долго тянули и как похоронят человека, который почти четыре десятилетия определял политику страны, узнал 360.ru.

Как погиб Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своей резиденции 28 февраля — в первый день военной операции Израиля и США. По данным агентства Fars, вместе с рахбаром жертвами удара стали его дочь, внук, зять и супруга его сына — Моджтабы Хаменеи, — занявшего пост верховного лидера через неделю после смерти отца. Опубликованные мировыми СМИ спутниковые снимки показали, что здание резиденции полностью сровняли с землей. Власти Ирана после подтверждения гибели верховного лидера объявили 40-дневный траур и подчеркнули, что в условиях продолжающихся боевых действий похороны пройдут позже.

Интересно Исламская традиция предусматривает предание тела земле до заката, если мусульманин умер днем, или до рассвета — если ночью. При этом в случае чрезвычайных обстоятельств религия дает право на отсрочку.

В течение марта, апреля и мая официальные лица говорили, что похороны Хаменеи состоятся после окончания боевых действий и когда это позволит обстановка с безопасностью. Официально даты объявили только 13 июня — спустя почти 100 дней после заключения соглашения о прекращении огня с США. Из-за длительной задержки появились вопросы, как хранилось тело верховного лидера. Иранские власти ограничились коротким комментарием, что религиозные требования не нарушены.

Фото: Iranian Supreme Leader’S Office / www.globallookpress.com

Сотрудник Университета Джорджа Вашингтона Мохаммед Омар в комментарии Fox News предположил, что останки Хаменеи хранили в холодильной камере: ислам запрещает бальзамирование. «Шиитский закон допускает отсрочку погребения и сохранение в холоде в исключительных случаях», — заявил он. Официально иранские власти это не подтверждали.

Кто приехал проститься с Хаменеи

Церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана началась 3 июля в молельном комплексе Мосалла. Тело Хаменеи разместили в гробу, установленном на возвышении и накрытом государственным флагом. Лозунгом церемонии иранские власти сделали призыв «Мы должны подняться», сопровождаемый символом сжатого кулака. Сначала в помещение допустили простых жителей, возложивших к гробу тюльпаны, которые в Иране считают символом мучеников, и бумажных бабочек — в персидской традиции это образ души, оставившей тело. После помещение освободили для приема международных делегаций. Почтить память Хаменеи прибыли представители Ирака, ливанской группировки «Хезболла», а также мусульмане и религиозные деятели из Бангладеш, Палестины, Грузии, России, Афганистана, Курдистана и Омана. Первым политиком стал председатель парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Также ожидаются визиты президентов Грузии и Таджикистана Михаила Кавелашвили и Эмомали Рахмона, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Россию на церемонии прощания с Хаменеи представит заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Фото: Iranian Supreme Leader’s Office / www.globallookpress.com

Должны приехать и правительственные делегаций Катара, Ливана, Сирии, Венесуэлы, Белоруссии, КНДР, Индии, Йемена, Китая, Пакистана, Никарагуа, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Египта и других. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что на церемонию прощания пригласили только те страны, которые не поддержал военную операцию США и Израиля. Лидеров Евросоюза, по его словам, также не будет на церемонии, поскольку они не осудили удары по Ирану.

Скорбь растянули на неделю

В зале скорби молельного дома Мосалла гроб с телом Хаменеи останется до конца воскресенья, 5 июля, а всего траурные мероприятия продлятся неделю. По оценкам официальных лиц, общее число участников составит до 20 миллионов человек. Для паломников из других стран уже организовали тысячи лагерей. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что начавшаяся церемония станет «самым важным событием этого столетия» и самым посещаемым мероприятием со времен революции 1979 года.

Фото: Iranian Supreme Leader’s Office / www.globallookpress.com

В понедельник гроб с телом пронесут по Тегерану по специально разработанному маршруту, который позволит регулировать потоки людей. Власти Ирана уже сталкивались с хаосом во время шествия на похоронах первого духовного лидера страны — Рухаллы Хомейни — в 1989 году, когда верующие разорвали саван, чтобы прикоснуться к телу. Также велик риск теракта, как это было во время похорон лидера Корпуса стражей Исламской Революции Касема Сулеймани в 2020-м. Во вторник траурные мероприятия продолжатся в мечети Джамкаран в Куме — священном месте для шиитов. Там заупокойную молитву прочитает высокопоставленный богослов, чье имя власти Ирана не раскрыли.

Интересно Есть версия, что им может оказаться сын аятоллы — Моджтаба Хаменеи, — который после смерти отца ни разу не появлялся на публике. По традиции шиитов близкие родственники и преемники покойного имеют приоритет перед другими для проведения заупокойного обряда. Секретарь организационного комитета похорон Али Акбар Пурджамшидиан заявил, что решение об участии Моджтабы в церемониях объявят позже. Также он допустил, что новый верховный лидер Ирана не примет участия в церемонии в целях безопасности.

На следующий день тело Хаменеи отправят в Ирак. Там проведут траурные церемонии у мавзолея первого шиитского имама Али в Наджафе, после перевезут в Кербел, к еще одной святыне, а затем гроб вернут в Иран.

Фото: Iranian Supreme Leader’s Office / www.globallookpress.com

Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что траурные мероприятия в Ираке проведут по просьбе местной шиитской общины, для которой важно проститься с духовным лидером. В четверг Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхеде, на территории мавзолея Имама Резы — восьмого имама шиитского ислама. Это важнейшее место паломничества в Иране, ежегодно привлекающее миллионы верующих. Траурные мероприятия по всей стране продолжатся еще 40 дней, а памятные церемонии будут проводить вплоть до первой годовщины похорон. Примечательно, что церемония проходит во второй половине месяца Мухаррам исламского календаря. В эти дни шииты отмечают мученическую смерть Хусейна ибн Али, внука пророка Мухаммеда, который в VII веке отказался присягнуть на верность омейядскому халифу Язиду I. Покойный Хаменеи сравнивал себя с ним в одной из последних речей перед гибелью. «Такой человек, как я, не присягает на верность такому человеку, как Язид. Нация с такой культурой, как у Ирана, не присягает на верность коррумпированным лидерам, как в Америке», — говорил верховный лидер.

Фото: Michael Kuenne / www.globallookpress.com

Современность сломала традиции мусульман

Перенесшие на длительный срок похороны Али Хаменеи власти Ирана нарушили мусульманские традиции захоронения. Об этом в комментарии 360.ru заявил востоковед и политолог Олег Гущин. Он подчеркнул, что очень сильно удивился, когда узнал о предстоящей церемонии прощания с духовным лидером страны только в начале июня.

По мусульманскому обычаю человека, если он умер днем, нужно похоронить до наступления ночи. Если умер ночью — похоронить до рассвета. Но поскольку он не просто старый имам, а национальный символ, и принял, строго говоря, мученическую смерть, конечно, хотели вокруг этого дела сделать большую пропагандистскую кампанию. Олег Гущин

Востоковед добавил, что ворвавшаяся в мусульманскую культуру современность сломала многовековые традиции. В подтверждение своих слов эксперт привел назначение на пост верховного лидера Ирана сына покойного. «Это меня тоже очень удивило, потому что это должен был сделать другой человек, во всяком случае, старше и имеющий, так сказать, большие заслуги и перед страной, и перед религией», — добавил собеседник 360.ru. Гущин отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть версию о том, что тело Хаменеи хранили в морозильной камере. Подобных прецедентов с мусульманской среде он никогда не встречал и не уверен, повторится ли такая практика в будущем.

Фото: Iranian Supreme Leader’S Office / www.globallookpress.com

Как военная операция США и Израиля изменила Иран

Военные аналитики США совершили серьезную ошибку, когда посчитали, что протестующие иранцы поддержат их боевые действия и пойдут на новую революцию против духовной власти, сказал Гущин. Он пояснил, что в Иране, действительно, много недовольных людей. Но когда встал выбор подняться на защиту своей страны, все они объединились — вне зависимости от взглядов на внутреннюю политику. «Там было недовольство. Страна чудовищно богатая, а бедных людей много. В экономике перекосы, инфляция идет. Армия большая и Корпус стражей Исламской Революции, которые надо содержать. Поэтому недовольство было, но нацию сплотили, и на какое-то время эти внутренние противоречия не то что бы снялись, а заглохли», — заявил Гущин. Он подчеркнул, что пока не может сказать, насколько этого хватит. Но Иран существует уже около трех тысяч лет и за это время переживал и взлеты, и сокрушительные падения, и сейчас снова начал вставать. «Иранцы показали американцам, что, пока их предки бегали по лесам с каменными копьями, они уже создали державу от Эгейского моря до Йемена. Они говорят, что не хуже Китая или Франции, поэтому относиться к ним нужно как в великой державе. А если лезть, то будут неприятности», — подытожил Гущин.