КСИР сообщил о новом этапе боевых действий совместно с «Хезболлой»

Корпус стражей Исламской революции сообщил о новом, 45-м, этапе боевых действий против США и Израиля. Его заявление привела гостелерадиокомпания Ирана .

В рамках операции использовали высокоточные ракеты Kheibarshekan. Кроме того, КСИР активно сотрудничал с движением «Хезболла». Удар провели в Международный день Аль-Кудс — учрежденный в 1979 году день солидарности в борьбе за независимость Палестины.

Накануне иранские военные сообщили об ударах беспилотниками по штаб-квартире ШАБАК (службы государственной безопасности Израиля), а также авиабазам Пальмахим и Увда.

Кроме того, КСИР запустил ракеты разных типов по неназванным целям в Тель-Авиве и Иерусалиме, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.