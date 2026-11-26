Гражданин Мьянмы признал, что создал с помощью нейросетей фотографию крокодила у водохранилища Пандан в Сингапуре и переслал картинку коллеге. Об этом сообщил Channel NewsAsia .

Бирманец сфотографировал пейзаж у водохранилища Пандан и добавил на снимок крокодила с помощью приложения Gemini. Коллега мужчины переслал фото начальнику, а тот отправил его в группу сотрудников национального агентства водных ресурсов Сингапура.

В результате ведомство проверило сообщение и уведомило Национальное управление парков (NParks), Ассоциациям гребли и каноэ поручили приостановить занятия на водохранилище.

Когда крокодила не нашли, началось расследование. Бирманец удалил историю переписки с Gemini и стер сами изображения, но забыл про скриншоты. Обвинение запросило для мужчины от шести до семи недель заключения, подсудимый признал вину.

Ранее небольшого нильского крокодила обнаружили в одном из городских каналов Ташкента. Рептилию поймали и передали в приют для животных.