США прекратили финансирование Украинского научно-технологического центра, занимавшегося исследованиями в области оружия массового поражения. Об этом сообщил Белый дом.

Трамп приказал США выйти из 66 международных организаций. Президент подписал меморандум, согласно которому США прекращают финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН. Также Штаты решили прекратить финансирование 31 структуры ООН. По мнению администрации, их деятельность не соответствует национальным интересам США.

Среди организаций, больше не соответствующих национальным интересам США, оказался Украинский научно-технический центр. По данным Минобороны РФ, он занимался исследованиями биологического оружия в Украине и получал гранты от Пентагона.

Ранее постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что Трамп будет продолжать игнорировать ООН и международное право, полагаясь только на силу. Представитель США выразил свою позицию, назвав международную организацию «нелепой». Уолтц отметил, что президент Венесуэлы предпринял «смелые действия» и намерен продолжать их.