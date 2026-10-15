В МИД назвали пиратством задержание Францией танкера DF Peak
Грушко: задержание Францией танкера DF Peak — пиратство
Задержание Францией нефтяного танкера DF Peak — «не что иное, как пиратство». Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Слова дипломата привело РИА «Новости».
«Это грубое нарушение международного права, абсолютно неприемлемая практика, которая требует осуждения всего международного сообщества. Попросту говоря, это пиратство на морских коммуникациях», — подчеркнул представитель дипведомства.
Французские ВМС задержали танкер 12 октября в Индийском океане, более чем в 450 морских милях к югу от Реюньона. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что это связано с незаконной перевозкой топлива.
В начале сентября замглавы МИД заявил о подготовке НАТО к столкновению с Россией. Речь шла о военных программах Североатлантического альянса, направленности учений и развитии военной логистики на восточном фланге.