В МИД назвали пиратством задержание Францией танкера DF Peak

Задержание Францией нефтяного танкера DF Peak — «не что иное, как пиратство». Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Слова дипломата привело РИА «Новости» .

«Это грубое нарушение международного права, абсолютно неприемлемая практика, которая требует осуждения всего международного сообщества. Попросту говоря, это пиратство на морских коммуникациях», — подчеркнул представитель дипведомства.

Французские ВМС задержали танкер 12 октября в Индийском океане, более чем в 450 морских милях к югу от Реюньона. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что это связано с незаконной перевозкой топлива.

В начале сентября замглавы МИД заявил о подготовке НАТО к столкновению с Россией. Речь шла о военных программах Североатлантического альянса, направленности учений и развитии военной логистики на восточном фланге.