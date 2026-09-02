Замглавы МИД Грушко заявил о подготовке НАТО к столкновению с Россией

Страны НАТО готовятся к военному столкновению с Россией. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко на ВЭФ, его слова привел ТАСС .

«Тут даже дело не в риторике, а если говорить профессионально и посмотреть на всю совокупность того, что они делают и заявляют, то это подготовка к войне с Россией», — сказал дипломат.

По его словам, речь идет о военных программах Североатлантического альянса, направленности учений и развитии военной логистики на восточном фланге.

Также НАТО характеризует Россию как прямую, непосредственную и долговременную угрозу во всех военно-политических и стратегических документах.

Ранее глава МИД Сергей Лавров указал на задачу НАТО по милитаризации Арктики. Блок пытается расширить военное присутствие в высоких широтах и создать угрозы безопасности России, добавил дипломат.