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    Замглавы МИД Грушко заявил о подготовке НАТО к столкновению с Россией

    Kay Nietfeld/dpa
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com

    Страны НАТО готовятся к военному столкновению с Россией. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко на ВЭФ, его слова привел ТАСС.

    «Тут даже дело не в риторике, а если говорить профессионально и посмотреть на всю совокупность того, что они делают и заявляют, то это подготовка к войне с Россией», — сказал дипломат.

    По его словам, речь идет о военных программах Североатлантического альянса, направленности учений и развитии военной логистики на восточном фланге.

    Также НАТО характеризует Россию как прямую, непосредственную и долговременную угрозу во всех военно-политических и стратегических документах.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров указал на задачу НАТО по милитаризации Арктики. Блок пытается расширить военное присутствие в высоких широтах и создать угрозы безопасности России, добавил дипломат.