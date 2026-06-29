Галузин: хороший переговорщик от ЕС — тот, кто не сделал России гнусностей

Хорошим кандидатом в переговорщики от Евросоюза будет тот, кто в отношении России не сделал и не сказал гнусностей. Об этом RTVi заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

«Президент Российской Федерации, министр иностранных дел не раз говорили, что тот хороший переговорщик, который не наговорил и не сделал гнусностей в предшествующий период», — подчеркнул дипломат.

Галузин добавил, что подходящий переговорщик может появиться, «если найдется и если в его услугах будет необходимость».

В ходе беседы заместитель министра иностранных дел России отметил, что прошедшие переговоры с послами евротройки (Великобритании, Франции и Германии. — Прим. ред.) оказались содержательными, поскольку до них удалось донести основную позицию Москвы.

Но поведение иностранных дипломатов оказалось на порядок хуже, вместо полноценного диалога они перешли на язык ультиматумов, на неприемлемость которого им в итоге указали.

Ранее другой замглавы МИД — Александр Грушко — отмечал, что в вероятном договоре по украинскому кризису Россия настаивает на ключевых гарантиях безопасности для себя. Российский президент Владимир Путин также озвучивал принципы, на которых стороны должны строить диалог.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предлагал заморозить линию фронта на Украине и вступить в переговоры с Россией.