В МИД озвучили принципиальный пункт в договоре по Украине

Грушко: Россия настаивает на гарантиях безопасности в договоре по Украине

Россия в вероятном договоре по украинскому кризису настаивает на гарантиях безопасности для себя. Об этом «Известиям» сообщил заместитель главы МИД Александр Грушко.

По его словам, формат договора не относится к первостепенным задачам.

«Нужны надежнейшие гарантии безопасности, самое главное. В какой форме это будет воплощено — другой вопрос», — подчеркнул дипломат.

Президент России Владимир Путин заявлял, что страна готова к мирным переговорам с Украиной, но любой диалог должен строиться на базе четырех ключевых принципов.

В их числе глава государства указал параметры стамбульского соглашения, который согласовали стороны весной 2022 года, реалии на земле, модальности Анкориджа, а также принципы, которые президент обозначил в речи два года назад.

Ранее глава МИД Сергей Лавров усомнился в целях саммита на Аляске.