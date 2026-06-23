Путин обозначил четыре жестких ориентира для переговоров с Украиной

Путин: Россия готова к переговорам с Киевом на базе стамбульских договоренностей

Российский лидер Владимир Путин на совещании с правительством отметил, что Москва готова для мирных переговоров с Украиной. Такой диалог должен выстраиваться на базе четырех основных принципов, объяснил глава государства.

Позиция Москвы, указал Владимир Путин, остается открытой и последовательной, и требует соблюдения четких ориентиров. В ходе своего выступления российский лидер перечислил четыре базовых пункта, которые должны лечь в основу будущих договоренностей.

Стамбульские соглашения. Прежде всего Москва предлагает опираться на параметры проекта договора, который детально обсуждался и был предварительно согласован представителями обеих стран на переговорах в Турции весной 2022 года.

Анкориджские модальности. Вторым важным элементом дипломатического трека президент назвал темы , которые ранее затрагивались в ходе контактов с главой США в Анкоридже.

Реалии на земле. Российская сторона настаивает на обязательном учете текущей геополитической и боевой ситуации, сложившейся непосредственно в зоне проведения специальной военной операции.

Инициатива июня 2024 года. Четвертым ориентиром Путин обозначил базовые принципы урегулирования кризиса, которые он лично сформулировал и озвучил во время расширенного выступления в Министерстве иностранных дел России летом 2024 года.

«Как уже не раз говорилось, [Россия] готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле <… > Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны», — резюмировал президент.

Переговоры в Стамбуле проходили в первые месяцы СВО в 2022 году. По их итогам стороны выработали проект мирного договора. Документ, в числе прочего, предусматривал отказ Украины от вступления в НАТО и ограничение численности ВСУ.