Путин обозначил четыре жестких ориентира для переговоров с Украиной

Путин: Россия готова к переговорам с Киевом на базе стамбульских договоренностей

Фото: РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин на совещании с правительством отметил, что Москва готова для мирных переговоров с Украиной. Такой диалог должен выстраиваться на базе четырех основных принципов, объяснил глава государства.

Позиция Москвы, указал Владимир Путин, остается открытой и последовательной, и требует соблюдения четких ориентиров. В ходе своего выступления российский лидер перечислил четыре базовых пункта, которые должны лечь в основу будущих договоренностей.

«Как уже не раз говорилось, [Россия] готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле <… > Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны», — резюмировал президент.

Переговоры в Стамбуле проходили в первые месяцы СВО в 2022 году. По их итогам стороны выработали проект мирного договора. Документ, в числе прочего, предусматривал отказ Украины от вступления в НАТО и ограничение численности ВСУ.

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