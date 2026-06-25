Мерц призвал заморозить линию фронта на Украине для начала переговоров

Нужно вступить в переговоры с Россией, заморозить линию фронта на Украине и продолжать поставлять оружие, заявил федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая на конференции в Гданьске. Об этом сообщило РБК .

По его словам, после саммита Большой семерки» (G7) в Эвиане возникло новое чувство трансатлантического единства. И теперь эта общность посылает России сообщение: пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта, отметил Мерц.

Канцлер добавил, что государства Евросоюза стоят плечом к плечу с Украиной, которую он назвал будущим членом европейской семьи. Он призвал продолжать активно поставлять Киеву вооружения, обеспечивая тем самым безопасность Европы.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия в вероятном договоре по украинскому кризису настаивает на гарантиях безопасности для себя. Российский лидер Владимир Путин озвучил ключевые принципы, на которых должен строиться диалог.