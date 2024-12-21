В Кремле рассказали о будущих отношениях России и США

Российско-американские отношения будут зависеть от действий США в будущем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Все будет зависеть от того, какие будут дальше заявления, как будет проявляться отношение к России», — сказал он.

В беседе с журналистами Песков отметил, что ракеты, которыми сейчас стреляют по территориям России, наводят американские специалисты.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину нужно начать действовать, чтобы урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем.

При этом американская сторона не делала заявлений о желании провести переговоры. На расширенной пресс-конференции Путин сообщил о готовности встретиться с Трампом в любое время.