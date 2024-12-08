«Настало его время действовать». Трамп призвал Путина начать переговоры

Трамп призвал Путина начать действовать для начала переговоров по Украине

Фото: РИА «Новости»

Президенту Владимиру Путину следует начать действовать, чтобы урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что в проведении переговоров России и Украины может помочь китайская сторона.

«Я знаю Владимира [Путина] хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» — подчеркнул Трамп.

Ранее он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился пойти на сделку с Россией, чтобы остановить конфликт.

Политолог-американист Константин Блохин призвал дождаться прихода Трампа к власти и реальных политических шагов с его стороны. Эксперт объяснил, что ключевым вопросом являются условия, на которых стороны согласятся совершить сделку. Он также усомнился в том, что Украина действительно хочет проводить переговоры.

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