«Настало его время действовать». Трамп призвал Путина начать переговоры

Трамп призвал Путина начать действовать для начала переговоров по Украине

Президенту Владимиру Путину следует начать действовать, чтобы урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что в проведении переговоров России и Украины может помочь китайская сторона.

«Я знаю Владимира [Путина] хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» — подчеркнул Трамп.

Ранее он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился пойти на сделку с Россией, чтобы остановить конфликт.

Политолог-американист Константин Блохин призвал дождаться прихода Трампа к власти и реальных политических шагов с его стороны. Эксперт объяснил, что ключевым вопросом являются условия, на которых стороны согласятся совершить сделку. Он также усомнился в том, что Украина действительно хочет проводить переговоры.