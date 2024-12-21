В Кремле напомнили, кто наводит выпущенные по России ракеты

Песков: стреляющие по России ракеты наводят специалисты из США

Сейчас США — недружественная для России страна. Ракеты, которыми стреляют по российской территории, наводят американские специалисты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Американские ракеты стреляют по нашей территории. И их наводят американские специалисты», — сказал он.

В ходе прямой линии президент Владимир Путин назвал выгодным решение США о передаче Украине систем противовоздушной обороны THAAD. По его словам, THAAD — это практически С-400, но с более слабыми характеристиками.

Также Путин заявил о готовности встретиться и провести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом в любое время.

Ранее в Белом доме отметили, что администрация президента Джо Байдена разрешила ВСУ удары ракетами ATACMS по территориям России до выборов, прошедших в Соединенных Штатах 5 ноября.