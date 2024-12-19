Путин выразил готовность встретиться с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться и провести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом. В ходе прямой линии в Гостином Дворе он отметил, что не разговаривал с американским политиком более четырех лет.

Путин сообщил, что пока не знает, когда сможет в следующий раз побеседовать с Трампом.

«Я не знаю, когда мы с ним встретимся. Потому что он об этом ничего не говорит, и я с ним не разговаривал более четырех лет», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что готов к переговорам с избранным американским лидером в любое время.

Во время прямой линии Путин также пообещал, что встретится с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом, который вместе с семьей переехал в Москву. Российский лидер подтвердил, что во время общения с ним обязательно спросит о судьбе корреспондента Остина Тайса, пропавшего на сирийской территории 12 лет назад.