В Камеруне дикие слоны напали на туристов. Один из путешественников скончался. Об этом сообщила британская газета Metro .

Группа туристов, в которой оказались граждане из разных стран, поднималась на гору Камерун. Внезапно на маршруте возникли слоны и напали на людей. Одного из туристов — швейцарца — насмерть пронзили бивнями. Пострадавший рухнул в ущелье и скончался.

Еще один турист из группы сумел незаметно сбежать с тропы и спрятался в зарослях, после чего перебрался в пень. Внутри пня он просидел два часа, слушая крики других путешественников. Сам турист тоже был ранен, после ЧП ему помогли врачи.

Журналисты предположили, что агрессивное поведение слонов связано с защитой потомства. Животные могли решить, что люди представляют опасность для их детенышей.

Ранее в Индии слон попытался затоптать мотоциклиста. Прохожие, увидев происходящее, начали громко кричать и спугнули зверя.