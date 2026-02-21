В Таиланде слон напал на мужчину, который поторопил его во время спаривания

В Таиланде 35-летний мужчина пострадал после нападения слона, которого он пытался поторопить во время спаривания. Историей поделилось издание Thai Examiner .

В понедельник 19-летнего слона по кличке Пхет Утхай вывели на открытое поле в деревне, чтобы свести со слонихой. Хозяин, Сомпорн Суттисо, торопил животное и подгонял его, рассчитывая, что процесс пройдет быстрее. В какой-то момент слон резко отреагировал: повалил мужчину на землю и начал топтать.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали серьезные травмы, в том числе разрыв легкого.

После нападения слон продолжил проявлять агрессию и начал крушить все вокруг. Он пробил бивнями белый внедорожник, врезался в зеленый пикап, повалил пять дорожных знаков. Кроме того, животное атаковало местных жителей. Люди успели разбежаться.

Остановить слона смогли спустя два часа: его усмирили транквилизаторами. Специалисты подбирали дозировку очень осторожно, чтобы не навредить животному. В итоге слона удалось обездвижить и взять под контроль.

Ранее на Шри-Ланке дикий слон атаковал российских туристов, решивших сделать селфи. Женщину с тяжелыми травмами руки госпитализировали, ее муж отделался шоком.