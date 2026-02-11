Дикий слон напал на россиян на Шри-Ланке
На Шри-Ланке дикий слон атаковал российских туристов, решивших сделать селфи. Пострадала супружеская пара, путешествующая на трицикле, сообщил портал «Турпром».
Супруги заметили дикого слона на проселочной дороге Буттала — Катарагам, проходящей по территории национального парка Яла. Помимо диких слонов там живут кабаны, леопарды и обезьяны. Местные власти неоднократно предупреждали туристов, что в этих местах нельзя останавливаться, приближаться и кормить животных.
Россияне же решили, что это просто идеальный момент, чтобы сделать селфи со слоном. Когда они приблизились к нему и достали телефон, животное напало на них.
«Результат предсказуем и ужасен: разъяренное животное атаковало. Женщина с тяжелыми травмами руки госпитализирована, ее муж отделался шоком», — уточнили авторы портала.
Ранее в Таиланде дикий слон насмерть затоптал туриста, прогуливающегося вместе с супругой в национальном парке Кхао Яй. Женщина смогла убежать, когда сотрудники парка отпугнули агрессивное животное.