Дикий слон напал на россиян на Шри-Ланке

Супруги заметили дикого слона на проселочной дороге Буттала — Катарагам, проходящей по территории национального парка Яла. Помимо диких слонов там живут кабаны, леопарды и обезьяны. Местные власти неоднократно предупреждали туристов, что в этих местах нельзя останавливаться, приближаться и кормить животных.

Россияне же решили, что это просто идеальный момент, чтобы сделать селфи со слоном. Когда они приблизились к нему и достали телефон, животное напало на них.

«Результат предсказуем и ужасен: разъяренное животное атаковало. Женщина с тяжелыми травмами руки госпитализирована, ее муж отделался шоком», — уточнили авторы портала.

Ранее в Таиланде дикий слон насмерть затоптал туриста, прогуливающегося вместе с супругой в национальном парке Кхао Яй. Женщина смогла убежать, когда сотрудники парка отпугнули агрессивное животное.